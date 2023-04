Harry Styles a refusé de jouer dans "La Petite Sirène" : le réalisateur explique pourquoi

Ce n'est plus une surprise : non, Harry Styles ne jouera pas le rôle du prince Eric dans l’adaptation du dessin animé "La Petite Sirène". Après des négociations avec Disney et alors qu’il était en lice pour obtenir le rôle, l’ancien membre des One Direction avait finalement décliné l’invitation.

Le réalisateur du film, Rob Marshall a expliqué les raisons qui ont poussé l’artiste à renoncer à ce rôle. Selon lui, “Harry sentait vraiment qu’il voulait prendre un peu de temps et faire des films qui étaient un peu plus sombres“ comme ça a pu être le cas dans le thriller "Don't Worry Darling" et la romance "My Policeman".

Il ajoute : "De nombreuses personnes liées à l’industrie de la musique comme Harry essaient de tracer leur propre chemin et ne veulent pas nécessairement être considérées comme des chanteurs. Et c’est pour ça qu’il essayait vraiment de faire quelque chose en dehors du genre musical, qui le mette vraiment au défi. Et c’était une idée vraiment amusante, mais finalement je pense que tout arrive pour une raison".

C'est finalement Jonah Hauer-King qui se glissera dans la peau du prince Eric aux côtés d'Ariel, incarnée par l’actrice et chanteuse Halle Bailey. Javier Bardem, Jacob Trambley, Awkwafina, Daveed Diggs et Melissa McCarthy complètent l'affiche. Le film est à découvrir à partir du 24 mai, la bande-annonce est déjà disponible.