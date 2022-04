Harry Styles a été embarrassé par sa sexualité pendant longtemps

Harry Styles, icône de mode gender fluid, n’hésite pas à casser les codes de la masculinité. Que ça soit lorsqu’il va tourner des scènes d’amour gay pour un film, lorsqu’il sort sa marque de cosmétique 100% inclusive ou encore lorsqu’il est le premier homme à poser en couverture du Vogue.

Seulement suite à son exposition, les médias sociaux s’emparent de sa sexualité pour toutes sortes de spéculations. Un sujet qu’il a eu du mal à accepter surtout lorsqu’il faisait partie d’un Boys band et que son image devait être " lisse " : “Pendant longtemps, j’ai eu l’impression que la seule chose qui m’appartenait était ma vie sexuelle. J’étais tellement gêné, gêné à l’idée que des gens puissent ne serait-ce que de savoir que j’avais des relations sexuelles, sans parler de savoir avec qui” poursuit-il dans l’interview, “Mais je suis arrivé à un point où je me disais, est-ce que je dois avoir honte ? J’ai 26 ans, je suis célibataire, oui, bien sûr que j’ai des relations sexuelles”.

Aujourd’hui, il porte un autre regard sur sa vie intime : " J’ai été très ouvert à ce sujet avec mes proches, mais c’est mon expérience personnelle, c’est la mienne ".

Le plus important est d’accepter tout le monde et d’être plus ouvert, de ne pas à avoir à rentrer dans un moule.