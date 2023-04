Harry Potter : une série produite par HBO ?

La fièvre Harry Potter ne semble pas près de s’estomper. Peu après la sortie du jeu Hogwarts Legacy, le magazine Bloomberg révèle que Warner Bros. souhaiterait produire une série basée sur les livres de la saga.

La société envisagerait d’étaler la série en sept saisons pour aborder les sept tomes de la saga littéraire et bien se concentrer sur chaque personnage. L’idée serait de faire une adaptation plus fidèle aux livres, à l’inverse des films sortis il y a déjà 22 ans. La chaîne HBO, qui a diffusé Game of Thrones ou encore The Last of Us, s’occuperait de sa production. Certains acteurs des films originaux, tels que Daniel Radcliffe (Harry Potter) et Rupert Grint (Ron Weasley) ont affirmé par le passé qu’ils ne reprendraient pas leur rôle si un reboot devait avoir lieu, même s’ils adoreraient que cela se produise.

J.K. Rowling serait impliquée dans le processus de création, sans pour autant diriger entièrement la série. Une nouvelle qui devrait susciter de nombreuses réactions, puisque l’autrice est réputée pour partager régulièrement des propos transphobes sur Twitter. De nombreux internautes ont choisi de boycotter la saga et les autres productions de la Britannique en soutien à la communauté LGBTQ +. Des rumeurs disaient même qu’elle a été écartée lors de l’émission spéciale retrouvailles, organisée à l’occasion des vingt ans des films.

Les discussions autour du contrat seraient toujours en cours. L’annonce n’est pas encore officielle, mais le projet semble bien parti pour voir le jour.