Harry Potter : un jeu consacré au Quidditch sortira bientôt

Les joueurs d’Hogwarts Legacy déçus de ne pas pouvoir jouer au Quidditch seront bientôt consolés : un jeu consacré au sport d’Harry Potter verra le jour.

Hogwarts Legacy est un succès mondial ! Booska-P rapporte que la description LinkedIn de Warner Bros indique que "le jeu a dépassé ses estimations de vente de 256%". Toujours selon la même source, le jeu aurait rapporté 850 millions de dollars à Warner.

Des joueurs conquis donc mais quand même un peu déçus de ne pas pouvoir éviter le Cognard tout en se lançant le Souafle. En effet, dans Howgarts Legacy, il n’est pas possible de jouer au Quidditch. Mais un jeu multijoueur et compétitif consacré au sport fétiche des sorciers de l’univers de J.K Rowling, "Harry Potter : Quidditch Champions", verra le jour dans le courant de l’année 2023. C’est Unbroken Studios qui s’en charge. Il s’agit du studio qui développe notamment "Suicide Squad : Kill the Justice League" qui aurait dû sortir il y a déjà deux ans. Voilà pourquoi plusieurs gamers sont assez dubitatifs quant à la sortie du jeu qui paraît assez précipitée.