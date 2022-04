Harry Potter s'invite dans d'Affaire conclue

En salle des ventes, tous les acteurs sont conquis devant le superbe costume d’Alexis, Caroline la première. Elle explique qu’elle avait déjà acheté un ballet il y a un peu plus de 4 ans, elle comptait l’offrir à ses enfants car ils sont fans de la saga. Et en fin de compte, elle a craqué et l’a vendu à un de ses amis. Donc, cette fois-ci, elle bien décidée à remporter les enchères et faire une affaire conclue.

La mise de départ est de 50€. Très vite, les autres acheteurs surenchérissent : 80€, 90€, 100€, 120€ euros. Alexis raconte qu’à la différence des autres ballets, celui-ci a été confectionné à la main, le manche est en acajou. Les poils du ballet sont réalisés à partir de saule. Et les autres ballets ne sont pas en matière aussi noble. Il ajoute aussi que les branches du ballet ont été assemblées une par une, à la main. Alexis en profite pour explique également qu’il est bénévole dans plusieurs associations et que la somme récoltée servira pour l’une d’entre elles. C’est alors que Caroline décide de battre le fer tant qu’il est chaud pour annoncer une ultime enchère à 300€.

Alexis aura fait fureur auprès des acheteurs. Les deux sont très contents de cette vente. Caroline raconte que ce ballet ira peut-être enfin à ses enfants et qu’en plus, c’est pour une bonne cause. L’un comme l’autre, ils sont très satisfaits d’avoir vécu un chouette moment et d’avoir fait une super " affaire "!

