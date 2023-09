Harry Potter : quelles sont les raisons à l’origine de la Pottermania ?

Selon l’éditeur britannique Bloomsbury, la saga a été vendue à plus de 450 millions d’exemplaires dans 200 pays. Elle passionne aussi bien en version papier qu’en version ciné et pour cause : au total 8 films à succès (le dernier roman ayant été scindé au cinéma en deux parties), rapportent plus de 8 milliards de dollars. Les films accèdent à la 3e place des franchises les plus rentables de tous les temps après celles de l’univers Marvel et de Star Wars.