'Harry Potter' : qu’est devenu le casting de la saga ?

Après les opus d’Harry Potter, l’actrice s’attaque à des rôles très différents en jouant dans des films dramatiques tels que The Sea, Before I Sleep ou encore Géographie du cœur malchanceux. En 2013, elle incarne le rôle de Georgina, l’une des étudiantes soumises à des expériences, dans le film fantastique The Philosophers. Bonnie Wright s’est aussi essayée à la réalisation. En 2012, elle écrit et réalise le court-métrage Separate We Come, Separate We Go qui sera présenté au Festival de Cannes.

Actrice très engagée dans l’écologie, elle est nommée en 2019 ambassadrice de Greenpeace, où elle use de sa notoriété pour sensibiliser la préservation de l’environnement.

En 2022, Bonnie Wright publie son tout premier livre : Go Gently : Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet.