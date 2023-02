Harry Potter : on a testé Hogwarts Legacy, est-ce que le jeu vaut vraiment la peine, même pour un moldu ?

Après une (longue) introduction, nous voilà donc enfin à Poudlard. Et franchement, c’est impressionnant. Avalanche Software a soigné les décors et l’ambiance de Poudlard n’a sans doute jamais été aussi bien retranscrite dans un jeu vidéo. Le bâtiment grouille de vie, on sent que l’école est à la fois magique, secrète, et immense. Il n’est d’ailleurs pas rare de s’y perdre, tant il y a de choses à voir et à faire (et pour ne rien arranger, la carte de Poudlard est assez mal fichue et peu lisible). Heureusement, on vous équipe rapidement d’un livre qu’il faudra compléter à la manière d’un album Panini. Celui-ci sera votre meilleur allié tout au long de votre aventure, et vous permettra, en appuyant sur la flèche du haut, de vous repérer en activant un mode “GPS” bien pratique (on aura l'occasion de vous partager quelques trucs et astuces dans un prochain article).

"Franchement, c’est impressionnant"

Mais l’école de sorcellerie, aussi énorme soit-elle, ne représente qu’une infime partie du jeu. La carte du monde n’a rien à envier à d’autres jeux en monde ouvert comme Grand Theft Auto, et il vous sera possible de visiter des lieux emblématiques de la série comme Pré-au-Lard, ou de nombreuses cavernes mystérieuses. C’est d’ailleurs un des points forts d’Hogwarts Legacy. Le monde ouvert est cohérent, et les missions annexes qui sont proposées sont “logiques” et ne semblent pas exister simplement pour gonfler artificiellement la durée de vie du jeu.

C’est en ce point que Hogwarts Legacy nous a souvent fait penser à l’excellent The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit anecdotique et fun comme éclater des ballons ou aider des habitants.