Harry Potter : Non, Daniel Radcliffe ne reviendra pas dans la nouvelle série HBO

Daniel Radcliffe, l’interprète d’Harry Potter met fin aux rumeurs et affirme qu’il ne veut plus apparaître physiquement dans la nouvelle série de la franchise.

Lors de la promotion de sa série Miracle Workers, il déclarait au média Comicbook : " J’ai cru comprendre qu’ils essayaient de repartir sur de nouvelles bases et je suis sûr que la personne qui réalisera la série voudra y laisser sa propre marque et ne voudra probablement pas avoir à trouver un moyen de faire apparaître le vieil Harry quelque part. Je ne cherche donc absolument pas à le faire. Mais je leur souhaite évidemment toute la réussite du monde, et je suis très enthousiaste à l’idée que ce flambeau soit transmis. "

L’acteur de 33 ans (qui vient juste d’être papa) compare Harry Potter à Sherlock Holmes. Il déclarait au magazine Deadline : "Je pense qu’Harry Potter était destiné à devenir une sorte de Sherlock Holmes. Les personnes qui ont vu Basil Rathbone [l’interprète légendaire du détective au cinéma] se sont probablement dit : ‘Non, personne d’autre ne pourra l’incarner.’ Mais si, c’est le cas. Il sera joué par quelqu’un d’autre.”