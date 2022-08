Harry Potter : la bande originale enchantée de John Williams

John Williams a réussi à rendre un requin en plastique effrayant, faire voler des vélos et rendre épique une saga interstellaire. Agé de nonante ans, compositeur infatigable, John Williams a confié à l’agence Associated Press qu’il comptait prendre sa retraite. Gageons que ce ne sera pas le clap de fin pour ce compositeur hors pair qui a enchanté nos soirées dans les salles obscures et devant les écrans télé.