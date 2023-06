Harry Potter, inspiré par Narnia ? La folle théorie des fans

Même si on pourrait penser que les films d'Harry Potter et du Monde de Narnia commencent à dater, les fans des deux franchises semblent toujours aussi passionnés. Un TikTokeur a montré plusieurs similitudes entre les deux univers et a fait le buzz.

Comme l'explique Unilad, @its_ivanmars est connu pour révéler toutes les théories auxquelles les fans n'avaient jamais pensé. Certaines sont loufoques, d'autres plus plausibles. Sa vidéo sur Harry Potter, qui aura bientôt droit à une adaptation en série, a récolté 35,8 millions de vues. Elle commence avec un extrait du premier film d'Harry Potter, avec la Professeure McGonagall qui explique que les 4 plus grands sorciers et sorcières de l'époque ont bâti Poudlard et qu'ils ont ensuite donné leurs noms aux grandes maisons de l'école de magie : Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard et Gryffondor. En regardant cette scène, le TikTokeur a eu un déclic : et si les fondateurs de l'école (et donc des maisons) étaient en réalité les membres de la famille Pevensie, protagonistes de Narnia ?