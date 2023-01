Harry Potter : Hogwart’s Legacy banni d’un forum de jeux vidéo

Son tweet fait référence au terme "people who menstruate", des personnes qui ont des menstruations. Selon elle, les seules personnes qui ont leurs règles sont des femmes (cisgenres). Évidemment, la communauté des personnes transgenres, et surtout les hommes transgenres, reçoit cette remarque en pleine figure.

Dans une autre série de tweets, Rowling comparait la prise d’hormones à des thérapies de conversion. Que ces prises d’hormones étaient les "nouveaux antidépresseurs pour les jeunes".

Au fil des années, les acteurs phares de la saga n’hésitent plus à dire tout haut ce qu’ils pensent au sujet de l’autrice. Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint affichent clairement leur soutien aux personnes transgenres et veulent toujours plus s’éloigner de l’autrice transphobe. A contrario, et de façon assez attendue, d’autres acteurs de la saga, plus âgés, comme Helena Bonham Carter, soutiennent toujours l’autrice.