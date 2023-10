Harry Potter et les reliques de la mort : connaissez-vous ces secrets de tournage du film culte ?

David Holmes est un acteur britannique et aussi le cascadeur qui doublait Daniel Radcliffe. Lors du tournage, d’Harry Potter et les reliques de la mort, il a été gravement blessé au dos, après avoir fait une chute en exécutant une cascade aérienne. Après avoir percuté un mur en plein vol, il est devenu paraplégique. Quelques années après le drame, il se confiait au journal anglais 'Mirror' : "Après la chute, la personne en charge des cascades m’a pris la main et m’a demandé de presser la sienne, mais je ne pouvais plus bouger mon bras ". Daniel Radcliffe a rendu plusieurs fois visite à sa doublure et a lancé à l’époque une vente aux enchères et un dîner de charité pour soutenir David Holmes.

Il ne s’agissait pas de sa première apparition dans la saga : David Holmes a aussi interprété un joueur de l’équipe de Quidditch de Serpentard dans les deux premiers films d’Harry Potter.