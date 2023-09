Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban : connaissez-vous ces 5 anecdotes sur le film devenu culte ?

Ce changement d’acteur a été l’évènement de ce troisième film. En effet, suite au décès de Richard Harris, c’est Michael Gambon qui interprétera le sorcier et directeur Dumbledore (et jusqu’à la fin de la saga). " Ils m’ont appelé, et j’ai répondu ‘Bien sûr’ comme je l’aurais fait pour n’importe quel autre job ! " a-t-il commenté dans la presse.

Et pour la petite anecdote : la production avait pensé un temps à un autre monstre du cinéma pour incarner ce rôle : Ian McKellen (le Gandalf du Seigneur des Anneaux). La raison de son absence dans la série ? L’acteur a tout simplement refusé.