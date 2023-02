Harry Potter : deux entreprises s’affrontent en justice à coups de baguettes magiques Bluetooth

Le problème serait d’ailleurs plus important qu’une simple idée commune partagée entre deux entreprises. “Le nouveau produit de Warner utilise la propriété intellectuelle - de multiples actifs protégés par des brevets, des secrets commerciaux, des inventions, etc. - de Kano, dont certains ont été partagés en toute confidentialité avec WB au cours des nombreux engagements détaillés entre les deux sociétés”, peut-on lire dans la lettre de cessation et d'abstention rédigée par les avocats de Kano.

“Nous veillerons à ce que le travail acharné et la créativité de notre équipe ne soient pas exploités et arrachés. Je n'ai peut-être pas fait d'études de droit, mais toutes les procédures sont publiques et peuvent être comprises avec un peu d’efforts”, a déclaré le cofondateur de Kano. De son côté, la Warner a fait savoir via son porte-parole que “les affirmations de Kano ne sont pas fondées.”