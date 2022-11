"Harry Potter : A Forbidden Experience", une promenade immersive mais chère

L’ouverture ce samedi 5 novembre de "Harry Potter : A Forbidden Forest Experience". Une balade immersive basée sur l’univers de la saga Harry Potter qui se tient dans le bois du Château de Groenenberg à Lennik. Il s’agit d’une expérience nocturne sur un sentier forestier. Tout au long du parcours les visiteurs sont plongés dans l’univers du petit sorcier par des sons, des lumières et des effets spéciaux et la magie opère rapidement chez celles et ceux qui ont eu la chance d’être invités pour découvrir l’endroit en avant-première. "Dès l’entrée on se sent déjà dans l’univers", confie un trentenaire. "On se sent faire partie d’une école particulière". Même son de cloche chez Sophie, qui, baguette à la main avait aussi revêtu l’écharpe de son sorcier préféré. Tout au long du parcours, petits et grands découvriront un jeu de sons, de lumières et d’effets spéciaux. A quelques endroits, des postes permettent de s’essayer aux manipulations de sorciers.

Une expérience qui a un prix…

Et même un sacré prix ! L’entrée varie entre 29 et 55 euros pour les adultes et entre 19 et 40 euros pour les enfants selon les jours de la semaine. Il existe des tarifs de groupes et familiaux mais la facture peut vite grimper. "On a vraiment essayé de rendre l’expérience la plus accessible au plus grand nombre", explique l’une des organisatrices. "Avec des prix qui varient en fonction de la séance, de l’heure et du jour de visite. "On estime proposer une expérience assez unique", poursuit l’organisation. "D’abord, la marque explique le prix. Mais la qualité et la richesse de la production entrent également en cause".

Il n’empêche qu’avec de tels prix, l’entrée risque de décourager certains.

Le parcours est à voir à partir du 5 novembre jusqu’au 15 décembre prochain.