"Harry & Meghan" : un publireportage auquel "on ne croit pas deux secondes" d'après Hugues Dayez

L'accueil chaleureux de la communauté immigrée en Angleterre réservé à Meghan Markle est plutôt bien démontré et dans cette partie, un témoignage se dégage.

Si la majorité des intervenants "ont été adoubés par le couple" rendant le contenu "très monotone, lisse et pas très intéressant", celui d'un habitué des médias britanniques rappelle que la monarchie vit sur l'argent du contribuable. Il existe en effet un pacte tacite entre la monarchie et la famille royale et les journaux britanniques : "c'est-à-dire que le bon peuple britannique est encore d'accord de payer tant qu'on lui fait du spectacle, que la famille royale joue le jeu. Il y a une tournante entre plusieurs médias qui sont régulièrement invités à rendre compte des événements à côté des paparazzis". Un rapport donnant-donnant qui a toujours existé, dont Buckingham Palace s'est accommodé.

Pourtant, ce publireportage donne l'impression que les duc et duchesse de Sussex découvrent cet univers impitoyable, régit aussi par un protocole, Meghan s'étonnant de faire la révérence devant la reine. Le verdict est limpide pour Hugues Dayez :

On n'y croit pas deux secondes, c'est cela le problème : on sent l'insincérité de ce témoignage.

Le journaliste cinéma nuance toutefois. Harry parvient à émouvoir avec plus de sincérité, revenant entre autres sur ses erreurs de jeunesse. "Il n'élude rien, apparaît comme parfois maladroit mais est assez sincère et encore très touché par ce qu'il a vécu dans son enfance. Il y a donc un capital sympathie qui demeure. Elle, on sent que, à l'américaine, tout est contrôlé, calculé. On sent que les interviews sont rejouées. Les moments d'hésitation, de silence, d'émotion éventuels : tout est joué pour redorer son blason. Il y a donc cette espèce de mise en scène la concernant qui est extrêmement gênante parce qu'il y a un décalage par rapport à lui. L'interview où ils sont ensemble, à un moment elle se moque du fait qu'elle a dû faire la révérence et qu'elle n'y connaissait rien, et on voit qu'il passe un mauvais moment parce qu'elle parle de sa famille".