"Harry & Meghan", le documentaire qui rouvre les plaies

Dans ce clip très soigné, des photos en noir et blanc d’Harry et Meghan se succèdent sur une musique dramatique. Un unique cliché montre William et Kate avec des visages particulièrement hostiles, juste après une image de Meghan visiblement en pleurs.

"Sabotage", "Déclaration de guerre", "Harry, pourquoi détestes-tu autant ta famille ?", ont titré les tabloïds britanniques, qui voient en William et Kate le couple parfait, au sens du devoir irréprochable, quand Harry et Meghan sont comparés aux Kardashian qui capitalisent sur le grand déballage de leur vie personnelle.

Depuis qu’ils ont quitté la famille royale, Harry et Meghan ont signé des contrats lucratifs — estimé à plus de 100 millions de dollars — avec Netflix et Spotify. Harry doit également sortir en janvier ses mémoires titrées "Le Suppléant".