Harry & Meghan : Harry raconte les tensions et la rupture entre lui et son frère William

C’est le documentaire de cette fin d’année. Harry et Meghan font le récit de ce qu’ils ont vécu au sein de la monarchie britannique.

Ce 15 décembre, Netflix a dévoilé les trois derniers épisodes dans lesquels on apprend comment le Prince Harry et Meghan Markle sont partis de la monarchie.

Le frère du prince William raconte la réunion de crise en début d’année 2020. Une réunion suite à la divulgation de leur plan pour partir au Canada. Ce meeting a lieu à Sandringham avec la reine Elizabeth II, le prince Charles ainsi que le prince William.

Il y a une grande absente lors de cette réunion : Meghan Markle. Après avoir refusé la demande de réunion d’Harry quelques semaines plus tôt, cette réunion est acceptée une fois que l’actrice américaine est repartie aux États-Unis.

Le 13 janvier 2020, la réunion de crise a lieu.

Le prince Harry raconte :

"L’objectif n’était pas de discuter ou de débattre. C’était terrifiant de voir mon frère me crier dessus et mon père me dire des choses inexactes et ma grand-mère, assise là, en silence et en train d’encaisser."

"Mais il faut envisager ça du point de vue de la famille, du sien surtout, il y a une manière de faire les choses et sa mission ultime, son objectif, sa responsabilité, c’est l’institution."

Il enchaîne en déclarant : "C’était très dur. La réunion s’est terminée sans véritable projet défini. Il était plus facile de croire qu’il s’agissait de nous et peut-être des problèmes que nous rencontrions, plutôt que de leurs partenaires, des médias et d’eux-mêmes, et que c’était cette relation qui nous causait tant de douleur. Ils ont vu ce qu’ils voulaient voir."

Finalement le sujet de la rupture entre les deux frères arrive sur le plateau : "Le plus triste, c’est ce pont qui a été érigé entre mon frère et moi, il est du côté de l’institution et moi… Mais je comprends, ça fait partie de son héritage. Dans ce sens, ça fait déjà partie de lui, il a pour responsabilité la survie et la continuité de cette institution." Depuis, les frères sont en froid malgré quelques tentatives de réconciliations.

Ce documentaire est vu par certains comme un publireportage auquel il est difficile de croire. Chacun fera son avis.