Harry Maguire enchaine les moqueries : "Je ne dirais pas que j'y suis habitué, mais je peux faire avec"

Maguire (59 sélections) occupe une place centrale en équipe d'Angleterre, très bien placée lors des dernières grandes compétitions: demi-finale au Mondial-2018, finale à l'Euro à domicile en 2021 et quart de finale au Mondial-2022, avec une défaite face au futur finaliste français.

Mais des bourdes sur le terrain et une certaine malchance l'ont transformé en cible favorite des supporters, parfois même de son propre camp. Sa place en sélection est contestée en raison de la perte de son statut de titulaire à Manchester United.

Avec les Red Devils, il ne compte qu'une seule entrée en jeu cette saison, lors du dernier match perdu 3-1 à Arsenal en championnat, à la suite d'une blessure de Lisandro Martinez.

"Les quatre premières semaines ont été dures parce qu'il y avait un match par semaine et l'entraîneur ne me sélectionnait pas. Mais on a plein de matches qui arrivent maintenant et je suis sûr d'en jouer beaucoup", a-t-il déclaré.

Le défenseur de 30 ans pourrait profiter des nombreuses blessures dans l'équipe pour gagner du temps de jeu, alors que Manchester United débute sa campagne de Ligue des champions mercredi contre le Bayern à Munich.