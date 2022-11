Harry Kane, capitaine de l'Angleterre, déterminé à porter le brassard One Love face à l'Iran

Si l'Angleterre espère encore pouvoir tenir son engagement, elle a, en tout cas, annoncé qu'elle mettra genou à terre juste avant le coup d'envoi. Un geste qu'elle pratique depuis de longs mois pour dénoncer toutes les formes de discriminations. "On a parlé entre nous de mettre le genou à terre et on a le sentiment que nous devons le faire. C'est un geste dans lequel l'équipe se reconnaît et qu'elle fait depuis longtemps", a souligné le sélectionneur Gareth Southgate.

"On comprend qu'en Premier League, les clubs aient décidé de ne le faire que pour les gros matches, pour les grandes occasions. Mais on trouve que c'est l'une des plus grandes occasions possible. On trouve que c'est un geste fort pour les jeunes gens autour du monde pour montrer que l'inclusion est très importante", a conclu le coach anglais.

La rencontre entre l'Angleterre et l'Iran aura lieu ce lundi à 14 heures. Et de nombreux regards seront rivés sur l'épaule gauche d'Harry Kane....