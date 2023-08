Harry Kane au Bayern Münich : un transfert à plus de 100 millions d'€ sur le point d'aboutir

Le Bayern et Tottenham ont trouvé un accord pour le transfert à Munich de l'avant-centre Harry Kane pour un montant record pour la Bundesliga au-dessus de 100 millions d'euros, affirment plusieurs médias allemands et anglais, jeudi.

Pour remplacer Robert Lewandowski à la pointe de son attaque, le Bayern aura donc mis plus d'un an pour faire venir Harry Kane, cassant sa tirelire alors que le club bavarois n'est pas habitué à faire des folies sur le marché des transferts.

Le site britannique spécialisé dans le sport The Athletic a été le premier à annoncer l'accord entre les deux clubs, suivi de Sky Sports en Allemagne et de plusieurs autres médias anglais et allemands.

Selon eux, le montant du transfert s'élève à plus de 100 millions d'euros, au-dessus des premières offres faites par le Bayern alors que le président de Tottenham Daniel Levy avait fixé comme prix minimal 100 millions de livres (environ 116,5 millions d'euros).