Harry et Meghan, le docu de la complainte

Harry et Meghan parlent régulièrement de l’oppression que c’est de vivre sous les flashs et les poursuites des paparazzis. Et pour Harry, c’est le cas depuis l’enfance ! Il décrit une espèce de contrat qui existe entre la famille royale, la presse, et la population Britannique.

C’est vrai que les tabloïds britanniques sont connus pour être particulièrement intenses et virulents. Là encore ce n’est pas une grande surprise. Ce que le documentaire apporte c’est principalement le témoignage du couple royal qui a eu à affronter cette presse. Mais le problème, c’est peut-être ça.

Un seul point de vue

Le fait que pour une production présentée comme un "documentaire", le seul point de vue qui est présenté est celui du couple royal et de leurs amis pose problème. Des interviews posées, ensemble ou séparément, agrémentées d’images. Ce côté autobiographique et dont la communication et le narratif semble calculés au millimètre près donne à ce programme un quelque chose de gênant. En tant que spectateur on se sent un peu floué.

Dans son descriptif, la plateforme décrit son programme comme "intime", et ça très bien, mais également comme "une investigation" et le manque de confrontation des points de vue donne toutes les cartes en main pour critiquer cet aspect.

Par ailleurs, lorsque le couple avait décidé de renoncer à leurs attributions royales pour fuir la Grande-Bretagne, ils avaient déjà donné une interview retentissante en face de l’intervieweuse star Oprah Winfrey. C’était en mars 2021. Et les révélations que le couple avait faites à ce moment concernant le racisme ambiant au sein des institutions royales et médiatiques avaient déjà fait la Une. Par ailleurs, le manque de soutien apporté à Meghan avait également été longuement discuté. Alors ce n’est pas une raison pour ne pas revenir dessus si le couple en ressent le besoin, mais cela donne à ce "documentaire" un air de déjà-vu et certainement de déjà entendu.

Un côté fake mal caché

L’autre point qui dérange quand on regarde les trois premiers épisodes, c’est un côté un peu fake et parfois mal joué. En effet, les trois premiers épisodes parlent de la rencontre du couple, de l’enfance d’Harry et de celle de Meghan. Et oui, il s’agit d’un documentaire supposé être à cœur ouvert.

Mais c’est vrai qu’à plusieurs moments, on sent que les scènes ont été répétées, que ce qui est dit est calculé. Il existe un vrai manque de spontanéité dans les témoignages et particulièrement du côté de Meghan. Elle explique à de nombreux moments qu’elle était souvent prise au dépourvu, qu’elle ne savait comment faire une révérence, qu’elle ne savait pas ce qu’était un bain de foule et qu’elle ne savait pas du tout à quoi s’attendre en entrant dans cette famille. Alors si bien sûr on veut bien croire que c’est impossible d’imaginer parfaitement la réalité d’une Duchesse de Sussex, on a quand même envie de lui dire qu’il existe plein d’infos sur internet sur l’histoire de la famille royale et son rapport aux médias. Et compte tenu de l’expérience du Prince Harry qui a toujours eu une relation compliquée avec les médias, difficile de croire qu’il ne lui a pas expliqué comment agir en face d’eux, ni comment faire correctement une révérence.

Par ailleurs, on sent tout au long des trois épisodes que la façon dont Meghan apporte son témoignage ressemble à un jeu d’actrice. Comme le disait Hugues Dayez dans sa chronique, chaque respiration, chaque silence, chaque larme, semble calculé, ce qui dessert le propos de la Duchesse et lui donne un côté très "à l’américaine" qui ne risque pas de séduire davantage les Britanniques. En revanche, c’est vrai qu’Harry semble plus transparent sur son mal-être face aux médias, sur ses erreurs de jeunesse, il répond plus honnêtement sans chercher à éviter un sujet.

La suite ?

Seuls les trois premiers épisodes sont sortis. Il faudra attendre encore une semaine avant que les trois derniers sortent. Ce sera donc pour jeudi prochain. Pour l’heure, les coulisses de ce qu’il s’est passé au sein de la famille royale et après le mariage n’ont pas été révélées. Et malgré une première mauvaise note, c’est ce qui pourrait nous maintenir en haleine pour la suite de cette série documentaire.

On devrait probablement y voir les dessous du mariage, les premiers temps du couple mariés face à la presse et au sein de la famille royale, la décision du couple de partir du Royaume-Uni, la naissance de leurs enfants.

On s’attend un peu à une fin digne d’un film romantique classique où la liberté retrouvée permet sans doute au couple de vivre heureux et de faire beaucoup d’enfants dans un décor californien ensoleillé.

Mais on espère aussi encore être surpris…