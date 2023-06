Harry et Meghan face aux rumeurs de divorce : ont-ils un contrat de mariage ?

Meghan et Harry vont-ils se séparer ? On parle même de divorce. Dans le 6/8, Queeny fait le point sur les différentes rumeurs.

Les tabloïds anglo-saxons sont en folie, et tout le monde y va de sa petite rumeur. Certains disent qu’Harry aurait déjà quitté le foyer familial. L’ancien majordome de Diana Paul Burrell affirme que si Harry reste encore à la maison, c’est uniquement pour les deux enfants. Mais un contrat prénuptial avait-il été signé entre les deux lors du mariage ?

En général les contrats de mariage sont assez courants chez les familles de célébrités. Mais dans les familles royales, les contrats de mariages ne se feraient plus depuis longtemps. Et Harry, persuadé que leur union durerait, aurait refusé de faire signer un tel document à Meghan selon un article du Daily Mail.

Pourtant la reine Elizabeth a vu beaucoup de divorces dans sa famille proche durant son règne, notamment chez ses trois enfants Anne, Charles et Andrew. Et une énorme fortune pourrait être en jeu. Pour prendre un autre exemple, celle de Kate et William se situerait entre 24 et 40 millions de dollars.