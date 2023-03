Harry et Meghan "expulsés" de leur résidence britannique par Charles III

Plus de deux ans après le départ de Harry et Meghan, le roi Charles III leur retire Frogmore Cottage, leur résidence britannique.

Alors que Harry et Meghan ne vivent plus au Royaume-Uni depuis 2020, le roi Charles III a entériné la rupture ce mercredi 1er mars 2023, en envoyant à son fils et son épouse "un avis d’expulsion" de Frogmore Cottage, leur résidence britannique.

Pour rappel, ce "petit" cottage de 5 chambres situé à proximité du château de Windsor leur avait été offert en 2018 par la reine Elizabeth II, en guise de cadeau de mariage. Il avait d’ailleurs déjà été sujet à controverse par le passé, lorsque Harry et Meghan y avaient entrepris de coûteuses rénovations aux frais du contribuable.

Privés de cette belle demeure, ils se retrouvent donc sans aucun port d’attache en Angleterre, puisque Charles III ne leur a pas proposé de nouvelle résidence royale.