Harry Belafonte, une voix au service des mouvements pour les droits civiques aux Etats-Unis

"Banana boat song", la chanson du bateau de bananes, est à l’origine un chant de travail et d’esclaves pour se donner du cœur à l’ouvrage. Harry Belafonte en fait un standard et son plus gros tube en l’enregistrant sur son album Calypso de 1956. Une chanson qui allait révéler Harry Belafonte.

Harry Belafonte interprète aussi du blues, du gospel et du folk.

Rien ne prédestinait Harry Belafonte à devenir une immense star. Le chanteur est fils d’immigrés jamaïquains et est né à Harlem. Lorsqu’il est ado, il retourne en Jamaïque avec sa mère et découvre la culture antillaise. Après son service militaire et de nombreux petits boulots, il découvre sa vocation de chanteur. Et s’il passe rapidement par les boîtes de jazz, c’est véritablement avec la folk qu’il va s’épanouir et trouver son chemin vers la musique.