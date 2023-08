Harrison Ford, Beyoncé, Taylor Swift… Quand les célébrités donnent leur nom à des animaux

Un taon doté d’un postérieur imposant aux poils dorés porte ainsi le nom de Scaptia Plinthina beyonceae en hommage à Beyoncé.

Kate Winslet a, quant à elle, appris en 2002 que des chercheurs avaient baptisé une espèce de scarabée en son hommage. Terry Erwin, l’entomologiste à l’origine de cette découverte, voulait faire un parallèle entre le sort qui attend ce coléoptère dans les prochaines années et celui de Rose DeWitt-Bukater, le personnage qu’incarne l’actrice dans le blockbuster Titanic. "Son personnage n’a pas sombré avec le [Titanic], mais nous ne pourrons pas en dire autant de cette élégante espèce de la canopée si toute la forêt tropicale est transformée en pâturages", a-t-il déclaré à l’époque.

Car c’est là tout l’intérêt de nommer de nouvelles espèces en hommage à des célébrités. Cela permet d’attirer l’attention du grand public sur la nécessité de préserver la biodiversité et, plus généralement, de lutter contre les changements climatiques. Les naturalistes estiment qu’il resterait 8 à 30 millions d’espèces vivantes à découvrir sur notre planète. Mais encore faut-il qu’elles n’aient pas disparu avant qu’on puisse les répertorier : un million d’espèces animales et végétales sont menacées d’extinction au cours des prochaines décennies, d’après un rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

Cette course contre la montre complique grandement le travail des taxonomistes. C’est à ces derniers qu’incombe la responsabilité de décrire les nouvelles espèces découvertes en détail et de leur attribuer un nom latin en deux parties (le genre et l’espèce), en accord avec le Code international de nomenclature zoologique. Ce dernier stipule que le nom d’un être vivant récemment découvert peut s’inspirer de sa taille, de sa forme, d’une donnée géographique ou écologique ou parfois, du nom d’une personne que l’on souhaiterait honorer. Traditionnellement, les scientifiques ne baptisent pas de nouvelles espèces d’après eux-mêmes, mais ils font preuve de moins de retenue quand il s’agit de rendre hommage à une célébrité.

Une pratique qui n’amuse pas tout le monde. Certains scientifiques souhaiteraient même que l’on y mette un terme, comme ils l’expliquent dans un article publié en mars dans la revue Nature Ecology and Evolution. "Nous soutenons que nommer des espèces en l’honneur d’une personne spécifique est injustifiable et en décalage avec l’égalité et la représentation. Réformer la taxonomie pour supprimer les éponymes ne sera pas facile, mais pourrait apporter de multiples avantages à la fois pour la conservation et la société", peut-on y lire.

Pour l’heure, la Commission internationale de nomenclature zoologique et son organisation partenaire, l’Association internationale pour la taxonomie végétale, n’ont pas changé leurs règles en matière de noms. Il faut donc s’attendre à ce que d’autres espèces nouvellement découvertes soient baptisées après des grands noms des arts.