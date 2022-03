Haron est non binaire : "On est des personnes à part entière, on mérite le respect"

"Il y a des lois qui nous mettent en sécurité, nous les personnes LGBTQIA+. Mais en réalité, dans la rue et les établissements, ce n’est pas le cas !"

Haron se définit comme "non binaire". Depuis l’école, il subit des moqueries et des insultes en raison de sa différence. Mais à l'âge de 10 ans, la rencontre, sur scène, avec son idole, Lady Gaga, lui donne la force de s'assumer.

Aujourd’hui, à 19 ans, son apparence continue de déranger. "On m'a déjà agressé. On m'a déjà volé. On m'a déjà suivi jusque chez moi. J'ai reçu des menaces de mort. "