Haro sur le passé nazi : une rue nommée Porsche débaptisée en Autriche

La ville autrichienne de Linz va débaptiser une rue honorant Ferdinand Porsche, fondateur du constructeur de bolides de luxe, en raison de son passé nazi, dans le cadre d’un travail de mémoire longtemps ignoré.

Le conseil municipal doit entériner la décision la semaine prochaine, a indiqué une porte-parole jeudi à l’AFP. La nouvelle appellation n’est pas encore connue. "Ferdinand Porsche (1875-1951) "a joué un rôle central dans l’économie de guerre du national-socialisme et a promu de manière active le travail forcé des prisonniers de guerre et détenus du camp de concentration", explique la ville dans un communiqué.

"En fermant les yeux sur ces conditions inhumaines, "il a accepté leur mort", selon la même source. Linz avait mandaté six experts en 2019 pour se pencher sur le sujet. Dans leur rapport publié en novembre, ils plaçaient Porsche dans la catégorie de ceux qui ont propagé de manière active l’idéologie raciste et antisémite nazie. Ingénieur, entrepreneur, pionnier de l’automobile et de l’aéronautique, ce natif de l’empire austro-hongrois est aux origines de la saga du groupe allemand.