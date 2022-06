Harmony Tan, tombeuse de Serena Williams, déclare forfait une heure avant le double, rendant sa partenaire furieuse

Ce mardi, Harmony Tan a battu Serena Williams au premier tour de Wimbledon. Les deux joueuses se sont livrées un combat de 3h15. Fatiguée, la joueuse française a décidé de déclarer forfait pour le tournoi de double. Elle devait jouer ce mercredi avec la jeune Tami Korpatsch. Harmony Tan a seulement prévenu sa partenaire une heure avant l’heure de match prévue. Voilà qui a eu le don d’énerver Korpatsch, qui l’a fait savoir sur les réseaux sociaux. Et elle n’y est pas allée avec le dos de la cuillère.

"Ma partenaire a décidé de déclarer forfait ce matin pour notre match. Pour moi, ce n’est vraiment pas juste que j’ai été prévenue si tard. Elle ne peut pas courir parce qu’elle a joué un match de 3 heures hier ? Désolée mais j’ai joué 6h33 en une journée et joué un match en simple le lendemain. Ce n’est vraiment pas juste et je suis vraiment très triste et déçue de ne pas pouvoir disputer mon premier Grand-Chelem en double."

Dans une deuxième publication, la jeune femme ajoute : "C’est elle qui m’a demandé avant le tournoi si je voulais jouer en double avec elle et j’ai dit oui. Je n’ai rien demandé moi. Si tu es épuisée après un match de trois heures le jour d’avant, tu ne peux pas jouer en tant que professionnelle. C’est mon opinion."

La joueuse a dû ensuite calmer (un petit peu) le jeu en raison des nombreux commentaires reçus. Elle a précisé qu’elle ne détestait pas du tout Harmony Tan, mais qu’elle était forcément déçue car il s’agissait d’un Grand-Chelem et non d’un simple tournoi WTA.

Ambiance, ambiance…