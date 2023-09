Harmonisez vos lieux de vie grâce à l’Habitat Thérapie

L’Habitat Thérapie®, conçue en 2009 par Annie Detheux, concerne la compréhension de nos intérieurs. Parce que chaque habitation a son histoire. Chaque lieu de vie a quelque chose à nous raconter, à nous enseigner.

Inspirée par le Feng Shui occidental et les Arts décoratifs, le décodage biologique et l’impact des pollutions électromagnétiques sur notre santé, l’Habitat Thérapie® permet de voir son habitation avec un tout autre regard.

Pour trouver notre équilibre, pour nous aider dans nos projets, pour nous ressourcer, nos habitations peuvent en tout cas nous porter et nous permettre de vivre une vie plus légère et plus consciente.

