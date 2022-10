Haren est le "symptôme d’un État qui ne tire pas les conclusions de l’échec de l’institution carcérale", selon l’Observatoire des prisons

Les autorités fédérales ont inauguré le 30 septembre dernier la méga prison de Haren. Elle accueillera à terme 1190 détenus. Ils déménageront progressivement des prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael. Depuis le lancement du projet en 2008, cet établissement pénitentiaire est critiqué, notamment par l’Observatoire international des prisons (OIP).

Marie Berquin est avocate et coprésidente de l’OIP. La jeune femme estime que la prison de Haren est "un peu le symptôme d’un État qui ne tire pas les conclusions de l’échec de l’institution carcérale. C’est un État qui s’entête dans la construction de nouveaux établissements, alors même qu’il est très clair que l’utilisation de la prison comme sanction ne fonctionne pas. La récidive est énorme en Belgique, et il n’y a pas de réinsertion, on parle plutôt de désocialisation […] Et pourtant, on continue à construire".