"Quand un enfant de 15 ans en arrive à ne plus envisager d’autres solutions que celle de se donner la mort, c’est une émotion qui nous oblige tous", a déclaré Olivier Véran (le porte-parole du gouvernement) sur France Inter.

Brigitte Macron, la première Dame et ancienne enseignante, et qui a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement un de ses combats, devrait rendre visite aujourd’hui même à la famille endeuillée.