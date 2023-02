Harcèlement scolaire : le guide des parents pour aider leurs enfants à sortir de la violence

Les recherches montrent que c’est finalement plus inquiétant pour la trajectoire future d’un enfant. Pour être un harceleur, il faut geler ses neurones miroir, des cellules qui nous permettent de ressentir la souffrance de l’autre. Les agresseurs ont souvent gelé leurs émotions pour tenir debout, en se nourrissant de prestige aux yeux des autres et d’un sentiment de toute-puissance au détriment de quelqu’un. L’intelligence émotionnelle se développe peu ou mal.

L’école doit communiquer avec les parents mais de manière différente, ne pas dire : " votre enfant est un harceleur " mais plutôt : " on s’inquiète parce que votre enfant a une intelligence émotionnelle qui se développe peu." De cette manière-là, on évite le scénario habituel d’accusation. Sinon les parents se sentent menacés, défendent leur enfant et cautionnent le comportement agressif et dominant de ce dernier.

Sans oublier, qu’il faut essayer de dire le plus tôt possible que l’on accepte et que l’on apprécie pas la violence faites aux autres. Egalement lui faire prendre conscience de la souffrance de l’autre est important. Il s’agit de mécanismes de l’empathie, d’éducation aux émotions.

"Pour sortir des rapports de force et enrayer les spirales de violence, il s’agit de chercher la réponse la plus harmonieuse possible. Rien n’est irrémédiable si l’émotionnel peut à nouveau s’exprimer". Explique Bruno Humbeeck.

