Harcèlement, réalité virtuelle et festivals : voici les thèmes abordés dans le septième épisode d’Amour, Drag et Courrier

La Belgique est l’un des pays où il y a le plus de festivals organisés ! Parmi les plus célèbres, on retrouve Werchter qui est devenu l’un des festivals les plus renommés d’Europe. Il se tiendra justement ce week-end : du 29 juin au 02 juillet. Athena en profite pour vous raconter ses meilleures anecdotes de festivals…

Nos Reines parleront ensuite technologie, avec l’arrivée du nouveau casque de réalité virtuelle de chez Apple : le Vision Pro. Cet objet peut clairement révolutionner nos vies, mais ne va-t-il pas encore plus affecter nos contacts sociaux en nous enfermant dans nos écrans ?

Edna et Athéna parleront ensuite du harcèlement, sous toutes ses formes, qui touche un enfant sur 3 en Belgique. Quels sont les signes à observer et comment réagir en cas de harcèlement ? Elles vous livrent leurs conseils.

Enfin, nos deux drags trépignent d’impatience ! La deuxième saison de Drag Race France débarque dans quelques jours et le casting s’annonce grandiose. Et vous, serez-vous au rendez-vous ?

Un podcast authentique que vous pouvez voir ou écouter ici !