Harcèlement par SMS : qu’est-ce qui est acceptable, qu’est-ce qui ne l’est pas ?

Émilie, une auditrice de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ça m’est arrivé lorsque j’étais commerciale par SMS et via les réseaux sociaux. Il y avait toujours beaucoup d’insistance pour avoir des rendez-vous intimistes ou pour aller boire un verre. Ça partait toujours d’un cadre professionnel pour virer dans le domaine privé."

Je le vivais extrêmement mal

"J’en ai parlé à la direction et j’avais des preuves. On m’a dit que qu’il fallait accepter parce que nous avions besoin de clients. Ce n’était pas du tout acceptable pour moi, ça m’a d’ailleurs conduite au burn-out. La société m’a finalement licenciée. Derrière un écran, l’homme n’a plus de respect et ça part vite dans tous les sens. Malgré le fait qu’on en parle, aucune mesure n’est prise contre cela."