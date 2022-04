Harcèlement, menaces, homicide, tentative d’homicide, abus sexuel... De la complexité des violences entre partenaires

C’est le troisième volet qui nous intéresse tout particulièrement. D’après les recherches qu’ont la professeure de Théorie et recherche en criminologie à l’Uliège, Charlotte Vanneste, et le chercheur au Centre de recherches en démographie, Paul Sanderson, plus un auteur est issu d’un milieu défavorisé, plus il risque de se retrouver en détention préventive. À l’inverse, plus un auteur est issu d’un milieu aisé, plus la justice se tournera vers la médiation.

C’est le constat qu’ont dressé les deux experts en analysant les 39.438 personnes signalées en 2010 au parquet pour des faits de violence conjugales, les données du registre national et des recensements et celles du ministère public.

Au travers des leurs recherches, il apparaît que 31,2% des suspects sont issus des groupes sociaux les plus défavorisés, 16,3% le sont des groupes sociaux les plus favorisés. De ces pourcentages, 12% des personnes issues des groupes les plus défavorisés iront en détention préventive (22% d’offre de médiation pénale, 39% de condamnations) contre 9% des personnes issues des groupes sociaux dits "les plus aisés" (26% d’offre de médiation pénale, 33% de condamnations.)



Les signalements de violences entre partenaire concernent donc bien toutes les catégories de population, mais les suspects issus des régions économiquement plus défavorisées (en particulier en Wallonie), sont sur-représentés.