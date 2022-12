Harcèlement : les ateliers KiVa pour une meilleure entente à l’école

A l’école de Longchamps à Waremme, les élèves utilisent la méthode KiVa pour lutter contre le harcèlement.

Ces ateliers créés en Finlande par des chercheurs de l’Université de Turku connaissent un beau succès partout dans le monde.

Toutes les 3 semaines, les classes doivent réaliser au moins une activité comme la météo de sentiments, des petits jeux, des boules anti-stress et surtout de groupes de parole. Les élèves ont même créé un local rien que pour le programme KiVa.

Avec ces ateliers, les enfants apprennent à se connaitre pour éviter les jugements et le harcèlement. Résultat : il y a moins de disputes et les élèves font plus attention aux autres.