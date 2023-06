Harcèlement et violences de genre à l’UCLouvain : voici le rapport du comité d’experts

La cellule Together, qui propose une écoute, informe, conseille et accompagne les personnes impliquées dans un dossier de harcèlement ou de violence de genre, semble, selon le comité, dans une situation "confuse et mal perçue". Le rapport recommande un rattachement institutionnel en dehors des lieux universitaires, indispensable pour garantir sa confidentialité et son indépendance. Cette cellule nécessite plus de moyens en personnel et il faut recadrer ses missions.

Les compétences et responsabilités en termes de lutte contre le harcèlement sont trop éparpillées et dispersées et cette situation nuit à l’efficacité, d’où la nécessité d’une politique intégrée et de créer un conseil "égalité" pour coordonner ces dispositifs épars.