Harcèlement en ligne : le reportage "Gloire, argent et haine" sonde l’envers de Youtube

Le reportage "Gloire, argent et haine, le rêve brisé des stars du net" dévoile la face sombre du milieu des influenceurs. Un film à retrouver mardi 20 décembre à 20h sur Tipik et en replay sur Auvio.

Richard et Daniela sont créateurs de contenus sur les réseaux. Dans leurs vlogs et leur Tiktok, ils partagent avec humour leur intimité. Leur chaîne cumule plus de 25 millions abonnés. Mais cette célébrité vient avec des répercussions. La chaîne Youtube de l’influenceuse MavaChou est devenue une prison digitale. Harcelée en ligne depuis plusieurs années, la jeune femme met fin à ses jours en janvier dernier. Au travers de témoignages de Youtubeurs et de leurs proches, Yves Matthey et Laurence Gemperlé donnent à voir l’envers du décor de ce milieu si attractif.

"Gloire, argent et haine, le rêve brisé des stars du Net" un documentaire d'Olivier à voir sur tipik le 20 décembre à 20h55, après le reportage "Instagram, la foire aux vanités"