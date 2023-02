Harcèlement au travail : des dizaines de témoignages de comportements indésirables chez Plopsa, selon De Tijd

Des dizaines de témoins ont dénoncé des comportements indésirables au sein du groupe de parcs d’attractions Plopsa, selon une enquête du journal flamand De Tijd publiée samedi. Il est notamment question d’insultes, d’une culture de travail exagérée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d’humiliations et de tactiques de division et de conquête. Dans une réaction, Studio 100, maison-mère de Plopsa, assure prendre ces signalements très au sérieux et indique avoir lancé une enquête approfondie et indépendante.