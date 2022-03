Harcèlement à Filigranes : Marc Filipson se dit "absolument désolé" et annonce faire "un pas de côté"

Mis en cause depuis quelques jours par 48 employés ou ex-employés pour harcèlement moral et sexuel, le patron de la librairie Filigranes à Bruxelles, Marc Filipson, est sorti de son silence ce dimanche. Dans une lettre adressée à ses collaborateurs et aux "amis de Filigranes", le directeur affirme sa "surprise". "Je n’avais pas réalisé que mon attitude pouvait provoquer tant de souffrances chez certains, et j’en suis absolument désolé", écrit-il, tout en estimant que "ce ne sera pas suffisant pour rétablir la confiance".

Marc Filipson annonce donc la mise en place d’une série de "choses concrètes", à commencer par "un pas de côté" de sa part, et la nomination d’une nouvelle personne à la direction de la librairie. "Dans les tous (sic) prochains jours, une rencontre aura lieu entre le Conseil d’Administration et les membres du personnel pour entendre au mieux leurs doléances", annonce également le patron de Filigranes.