Happykids Day ce 15 mai à Namur !

Les deux soeurs ont créé une plateforme qui s'appelle Happy Kids qui doit vous aider dans vos recherches mais aussi et surtout c'est une première ce dimanche 15 mai elles organisent un grand évenement sur le parking du Décathlon à Namur. L’objectif est de faire découvrir et expérimenter des activités aux enfants afin d’identifier ce qui leur plait, leurs éventuels talents ou leurs passions. On retrouve également un espace récréatif, un coin restaurant ainsi que des conférences pour les parents et un run&bike.

Delphine Harmel était l'invitée de Namur Matin.