"Happy Valley", la série britannique déjà culte débarque en intégralité sur Auvio

Catherine Cawood occupe la fonction d'agent de police dans le Yorkshire. Divorcée, elle élève le jeune fils de sa fille et tente de se remettre de son suicide survenu huit ans plus tôt. Alors qu'elle semble finalement reprendre le dessus, elle apprend que Tommy Lee Royce, l'homme qu'elle juge responsable de ce suicide, sort de prison ayant purgé une peine pour d'autres faits. Parallèlement, Kevin Weatherill, comptable agité et nerveux, se rend à son bureau de l'ouest du Yorkshire pour signaler un crime.

Créée par Sally Wainwright, Happy Valley est bien plus qu'une simple série policière. Peinture sociale forte et portrait de femme saisissant, la série est portée par l'excellente comédienne Sarah Lancashire (The Accident, Kiri ...). Elle y incarne la sergente Catherine Cawood, qui essaye de garder des valeurs de justice et d'intégrité malgré les difficultés quotidiennes de son métier. Son histoire personnelle traumatisante va être révélée lors de la réapparition du psychopathe Tommy Lee Royce, interprété par James Norton (Grantchester, Black Mirror ...).