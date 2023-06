"Happy Valley", l'apothéose de la série policière culte à voir sur Auvio

La série policière qui a bousculé les codes du genre revient pour une troisième et dernière saison. Il est temps de faire ses adieux au Sergent Catherine Cawood, sa famille et ses collègues ! Les trois saisons sont disponibles sur Auvio.

Dans la petite ville de Calder Valley, dans le Yorkshire, la sergente Catherine Cawood va bientôt déposer l’insigne. Sept mois, une semaine et trois jours la séparent de la retraite. Mais d’ici-là, elle va devoir affronter un quotidien toujours aussi âpre. Rien ne lui est épargné ; surtout pas le pire, lorsqu’elle est appelée sur les lieux d’une découverte macabre ; des ossements ont été retrouvés dans un réservoir d’eau en maintenance. L'affaire s'annonce d’autant plus difficile que tout la ramène au sinistre Tommy Lee Royce.

Créée par l'autrice Sally Wainwright et produite par la BBC, Happy Valley passionne le public depuis presque dix ans, la première saison ayant été diffusée en 2014. Au Royaume-Uni, ce parfait équilibre entre drame familial et série policière est largement devenu culte, et Catherine Cawood une héroïne moderne à laquelle les Anglais s'identifient facilement. Ce grand personnage de série est incarné par la comédienne Sarah Lancashire, qui lui insuffle toute la rage et le courage qui la caractérisent. En plus de cette interprétation magistrale, la série offre une plongée immersive dans le contexte social âpre du nord de l'Angleterre, à travers la violence et la pauvreté que côtoient les policiers tous les jours. Un portrait sans concession de cette partie du pays qui permet à Happy Valley de se détacher du reste des séries policières basiques.