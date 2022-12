“Happy New Year” : une nouvelle année avec le plein de célébrités et d’émotions

Après “Valentine’s day”, Garry Marshall revient avec “Happy New Year” en proposant le même concept : un film choral se déroulant durant une journée particulière et avec un grand nombre de stars. On retrouve entre autres au programme Robert De Niro, Zac Efron, Katherine Heigl ou encore Jessica Biel.

Le nouvel an est souvent significatif de changement, d'une approche différente de la vie et de prises de décisions surprenantes. En tout cas, ce passage temporel suscite la curiosité sur l’avenir et sur nos décisions prises durant l’année écoulée. Il n’était donc pas étonnant que le cinéma grand public s’empare de cette date, surtout par son potentiel commercial mais également de connexion. À l’instar de ‘Valentine’s Day”, le réalisateur Garry Marshall propose un film choral porté par un grand nombre de stars. Ici, l’histoire se déroule à New York alors même que différents personnages doivent appréhender des malheurs et bonheurs variés à l’approche de la fin de l’année. L’ampleur du film se devait donc d’être à la hauteur de l’événement représenté, à l’instar de son budget assez élevé pour une comédie romantique de 56 millions de dollars.