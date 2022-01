Happy Kids, la plateforme gratuite permettant de trouver des stages pour enfants en quelques clics

Trouver un stage pour ses enfants, ce n’est pas toujours évident. Qui plus est avec la crise du Coronavirus. Depuis quelque temps, il existe une application qui peut vous aidez dans votre recherche. Son nom : Happy Kids.

Alors que l’année ne fait que commence, les parents se posent déjà des questions de savoir comment ils vont pouvoir organiser les grandes vacances de leurs enfants. Notamment en ce qui concerne l’organisation de stage de vacances. Car actuellement, aucun site ne fournit des informations centralisées sur les stages d’une région et il est difficile de trouver des stages indépendants.

Ça tombe bien, une application a été lancée le 20 mai 2020 par deux mamans. Happy Kids, c’est une plateforme gratuite qui permet de trouver des stages pour ses enfants de deux ans et demi à 14 ans en quelques clics. "A la base, nous sommes deux mamans qui en avaient marre de chercher des stages de qualité. On a voulu créer une application pour pouvoir trouver des stages disponibles en Wallonie. Avec le covid, on voulait se lancer et soutenir les organisateurs de stage, mais aussi les parents qui doivent occuper les enfants pendant les vacances", nous explique Delphine Harmel, l’une des deux créatrices.

Si l’idée date de 2013, c’est vraiment en 2020 qu’Happy Kids a pris son envol : "On est passé via un incubateur d’entreprise à Louvain-la-Neuve (http://www.engine-cw.be/). On a passé une semaine en leur compagnie et ça a vraiment servi de tremplin pour la suite de l’aventure. On nous a d’abord conseillé de faire un petit produit et voir si cela prenait de l’ampleur avant de chercher des subsides et de l’argent. On a choisi un outil pratique et facile."