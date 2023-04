"Happy Family" un spectacle drôle et touchant à la Ferme de Martinrou

Du 18 au 21 avril à la Ferme de Martinrou proposera la pièce d'Alessandro Genovesi "Happy Family", une production du théâtre Jardin Passion.

Dans Happy Family, on parle de famille, d’amour, d’engagement, de vie, de mort, de désaccord, de rencontres…toutes les émotions que l’on connaît (enfin presque) se retrouvent dans ce spectacle à la fois drôle et touchant.

Synopsis

"Milan, 2001, été caniculaire. Filippo et Anna, quinze ans, veulent se marier. Ils vont alors faire se rencontrer leurs deux familles, qui étonnamment s’entendent à merveille. Enfin du moins au début …… En parallèle, on découvre Ezio, l’auteur, qui fait vivre à ces personnages différentes tranches de vie, tantôt piquantes, tantôt tristes, tantôt heureuses. Une douce comédie contemporaine italienne qui emmène les spectateurs au cœur de confessions et de longs débats enflammés."

Traduction et mise en scène : Dominique Pattuelli

Avec : François Denamur, Audrey D’Hulstère, Hervé Dubois, Gudule, Sébastien Hébrant, Marie-Sylvie Hubot, Florence Roux, Geoffrey Seron, Luc Van Craesbeeck, Marie Van R

Régie lumières : Loïc Mottet

Régie son : Julien Dispaux Tournée :

LIVE Diffusion Production : Théâtre Jardin Passion