Hans Zimmer, le maître des musiques d'Hollywood

En 2014, il compose la musique du film Interstellar de Christopher Nolan, un film spatial intense et épique.

La bande originale a été acclamée par la critique et a été nominée pour l’Oscar de la meilleure musique originale. Sans révéler l’intrigue d’Interstellar, Nolan a écrit une sorte résumé pour Zimmer sur l'histoire d' un père quittant un enfant pour accomplir un travail important.

L’histoire contenait deux phrases de dialogue: "Je reviendrai" et "Quand?". Nolan a ensuite demandé à Zimmer de passer une journée à composer des thèmes, des ambiances pouvant se greffer au scénario. En une nuit, Zimmer a écrit une pièce de quatre minutes pour piano et orgue qui représentait son idée de la paternité. Quand il l’a joué pour Nolan, Nolan était ravi et a expliqué l’intrigue complète et le concept du film. L'une des signatures principales de la bande son est la présence justement de cette musique d'orgue, instrument qui évoquait pour le compositeur la post-combustion des vaisseaux spatiaux.