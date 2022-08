Hans Vanaken veut rejoindre West Ham : "C’est peut-être ma dernière chance de jouer à l’étranger"

Hans Vanaken a-t-il joué, ce dimanche, sa dernière rencontre sous les couleurs du Club Bruges lors de la victoire des Blauw & Zwart face à Courtrai (2-1) ? "Peut-être", a avoué le Diable Rouge, courtisé par West Ham (Premier League), au micro de la Pro League juste après son tour d’honneur.

"C’est peut-être ma dernière chance de jouer un jour à l’étranger, et je veux la saisir, a précisé le milieu offensif de 29 ans, à Bruges depuis 2015. Beaucoup de choses ont déjà été écrites à ce sujet, ce n’est plus une surprise. J’y ai bien réfléchi. Le club en question (West Ham, ndlr) est intéressé, moi aussi, les discussions en compagnie du Club Bruges vont débuter dès lundi. On verra où cela nous mène !"